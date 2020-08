Lautaro: «Abbiamo dimostrato che l’Inter è pronta a giocarsi grandi cose»

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la bellissima vittoria dell’Inter contro lo Shakhtar Donetsk

MATCH – «È una notte incredibile, che abbiamo sognato. Era da tanto tempo che non giocavo una partita del genere, abbiamo dimostrato che l’Inter è pronta per giocarsi per grandi cose. Significa molto per me, c’è stato un momento in cui non sono stato ai miei livelli, ora sono molto contento per il presente della squadra che sta crescendo e sta mostrando qualità».

LIVELLO PERSONALE – «Sono contento a livello personale perchè nascerà il mio primo figlio e dedico questo momento a mia moglie e a chi mi ama».

GRUPPO – «Siamo un gruppo che cresce giorno dopo giorno e che dimostra maturità con ottimi giovani e con esperienza come Handanovic e Danilo che ci aiutano a seguirli e a dare sempre di più».

SIVIGLIA – «Il Siviglia è una squadra molto forte, cercheremo di riposarci per preprare la finale. È una partita che abbiamo sognato e speriamo che tutto vada bene e che la coppa vada all’Inter»