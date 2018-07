Lautaro Martinez si prende l’Inter: «La 10 non mi spaventa, mi ispiro a Falcao»

Lautaro Martinez si presenta ai tifosi interisti: «Non ho alcuna pressione di indossare la 10, ce l’avevo anche al Racing»

Dopo tanta attesa e una trattativa che si è chiusa ad inizio gennaio, Lautaro Martinez è stato ufficialmente presentato alla stampa e ai tifosi interisti. L’argentino ha scelto il numero 10 da apporre sulla sua maglietta, scelta che non mette un grammo di pressione alle spalle del Toro: «l peso della 10? Non mi peserà per nulla, è un numero che già usavo al Racing: ho chiesto all’Inter se fosse disponibile e ho preso la decisione di usarlo, sono felice di portarlo ancora con me. È stato tutto molto bello, da come mi hanno accolto al resto». Martinez spiega i motivi per cui ha scelto l’Inter a discapito di altre squadre come Atletico Madrid e Real Madrid: «Da quando l’Inter è arrivata per la prima volta in Argentina per trattami ho cominciato a vedere bene l’idea di giocare qui. Il mio obiettivo è quello di far sì che la squadra possa sfruttare le mie caratteristiche. Il mio obiettivo è quello di dare tutto per la squadra».

In patria lo vedono come il nuovo Milito, il quale con la maglia dell’Inter ha vinto tutto: «Milito mi ha parlato molto del club, del significato dell’Inter, e sin dall’inizio ho sempre amato questa idea. Successore di Milito? Come dicevo prima ha parlato molto con me, mi ha aiutato un sacco e ha reso la trattativa molto più agevole. Qui Diego ha fatto benissimo, a me non resta che fare il meglio: ha fatto un lavoro fenomenale Diego, ma tocca a me fare altrettanto ora». Si passa poi al feeling che Spalletti sta creando con Mauro Icardi, per un attacco dal sapore di tango argentino: «Con Mauro abbiamo già parlato prima che arrivassi, abbiamo chiacchierato: quando sono arrivato la scorsa settimana mi ha chiamato per chiedermi se avessi bisogno di qualcosa. Lo voglio ringraziare, è stato carino con me. Voglio lavorare al massimo per conquistare un posto da titolare qui».

Infine un aneddoto divertente sull’Inter e il motivo per il quale ha scelto di scrivere Lautaro sulla maglia e non Martinez: «Stavo andando in Brasile per la Copa Libertadores, l’Inter stava perdendo uno a zero con la Lazio e poi all’atterraggio ha vinto partita che gli dava accesso alla Champions. Per me giocarla è un sogno: per cui combatteremo al meglio. Perché Lautaro sulla maglia? È meno comune rispetto a Martinez, mi chiamano sempre per nome e cognome».