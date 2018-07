Lautaro Martinez, è suo il primo gol dell’Inter 2018/2019 – VIDEO

La prima rete dell’Inter nella stagione 2018/2019 è siglata da Lautaro Martinez in amichevole contro il Lugano

E’ del centravanti argentino Lautaro Martinez il primo gol ufficiale dell’Inter nella stagione 2018/2019. La firma del nuovo acquisto nerazzurro è stata messa a segno nell’amichevole odierna che la squadra di Luciano Spalletti sta disputando contro la formazione svizzera del Lugano. C’era tanta curiosità per vedere le prime apparizioni in maglia interista dei nuovi acquisti della formazione meneghina.

Nella formazione titolare scelta quest’oggi da Spalletti per il match amichevole di pre-season figuravano sia il nuovo difensore Stefan De Vrij, arrivato a parametro zero dopo la scadenza del contratto con la Lazio, così come Radja Nainggolan, arrivato a titolo definitivo dalla Roma nelle scorse settimane e Lautaro Martinez. Proprio l’argentino è stato autore della rete dell’1-0 per la formazione nerazzurra, bravo a ribattere in porta con un tap-in vincente dopo la parata di Baumann da tocco ravvicinato. Di seguito il video del primo gol con l’Inter: