Lautaro Martinez tra Inter e Argentina: «Icardi speciale. Infortunio? Ecco come sto»

L’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, ha parlato dal ritiro dell’Argentina tra condizione fisica, ruolo e adattamento

Dopo Mauro Icardi è il turno di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino classe ’97 ha parlato a TNT Sports del suo ambientamento a Milano, dell’Inter, della sua condizione, del suo ruolo e anche del suo rapporto con Maurito: «E’ un vero capitano. Mi ha chiamato subito dopo la firma con l’Inter. Si è preoccupato di dove andassi a vivere, se avevo bisogno di qualcosa. Mi ha presentato tutti all’Inter, anche i cuochi e i magazzinieri. Mi sta aiutando tantissimo ed è importante per l’Inter avere uno come Icardi. Ambientamento in Italia? Mi sono ambientato molto bene a Milano, nell’Inter. E questo è molto importante. E ora giocheremo la Champions, che l’Inter non giocava da tanto. Ruolo? Dove mi schiera Spalletti va bene».

Ancora Lautaro: «Infortunio? Abbiamo deciso di non rischiare nulla ma non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Ho chiesto io alla società di rimanere qui per qualche altro giorno. Argentina? Ho sempre vissuto sensazioni speciali per la maglia della Nazionale. E’ un sogno essere qui per questo ho preso la decisione di restare. Ho anche chiesto all’Inter di lasciarmi stare qui qualche giorno in più con i miei compagni, prima di fare i nuovi esami e resterò fino a sabato. Io voglio mettere la maglia dell’Argentina e non voglio toglierla più. Io in coppia con Icardi? Abbiamo giocato spesso insieme, ci siamo trovati benissimo giocando uno più avanti e uno dietro. Mauro è molto forte e quando fa movimenti in area è difficile tenerlo».