Icardi cuore argentino: «Ci sarò sempre. Messi? Strano non vederlo. Che coppia con Lautaro!»

Mauro Icardi, attaccante dell’Inter convocato dall’Argentina per il nuovo corso, ha parlato della sua esperienza in Nazionale

Mauro Icardi è stato convocato dal ct Scaloni per gli impegni di settembre della sua nazionale argentina ma non porta rancore per la mancata chiamata al Mondiale: «Sono qui per dimostrare quello che valgo – dice a Tyc Sports – Scaloni continua a mostrarmi che sono importante per lui. Non mi chiedo perché Sampaoli ha deciso di non convocarmi per il Mondiale: il ct ha deciso così e basta, è finita lì. Io per l’Argentina ci sarò sempre e spero di dare alla Nazionale ciò che si aspetta da me».

Il giocatore argentino dell’Inter non scenderà in campo nella prima amichevole contro il Guatemala per il problemino fisico accusato prima di Bologna ma scenderò in campo contro la Colombia. Prosegue l’argentino: «Critiche? Ho la personalità per incassarle, ormai ti criticano per tutto e io non do peso a quello che si dice. Messi assente? E’ strano non vederlo qui, lo è anche per i tifosi. E’ il numero uno del calcio ma è giusto che si sia preso un po’ di riposo dopo il Mondiale. Lautaro? Deve stare tranquillo. C’è già una bella intesa con lui, ci completiamo bene».