Inter, Lautaro Martinez: «Voglio legare il mio nome all’Inter a lungo»

L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport

SCUDETTO – «Il livello medio del campionato sta crescendo, la classifica molto equilibrata lo dimostra. Serve non staccare mai la spina, noi dobbiamo difendere lo scudetto che abbiamo sul petto. Stiamo lavorando per fare quello che ci chiede mister Inzaghi: vogliamo sempre essere protagonisti, attaccare l’area avversaria con tanti giocatori. Abbiamo lasciato qualche punto per strada ma stiamo recuperando».

RINNOVO – «Ho parlato tanto con la mia famiglia, siamo contenti e stiamo bene a Milano. Mi piacerebbe legare il mio nome all’Inter per tanto tempo. La gente mi ha dato una mano importante sin dal mio arrivo. Sono felice di essere a Milano, qui sto benissimo e sono grato per tutto quello che ricevo».

