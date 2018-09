L’Inter vince con il gol dei nuovi e scopre Lautaro Martinez

L’Inter ha battuto il Cagliari con i gol dei nuovi acquisti Lautaro Martinez e Politano. Ora manca solo Keita

Vittoria per l’Inter che continua a risalire la china. Successo importante per i nerazzurri di Luciano Spalletti che hanno cambiato tanto in vista del prossimo impegno in Champions League contro il Psv. Spalletti ha lasciato fuori, fra gli altri, Skriniar, Asamoah, Vecino, Perisic e Icardi e ha mandato in campo alcuni nuovi acquisti come Lautaro Martinez e Matteo Politano. I due hanno deciso la sfida con il Cagliari aprendo e chiudendo le marcature. Grande gioia per i tifosi nerazzurri che stanno iniziando a scoprire El Toro.

L’attaccante argentino classe ’97, dopo un’ora di gioco col Sassuolo e gli scampoli di partita con il Torino, è tornato dall’inizio (ha avuto un leggero infortunio nelle ultime settimane) e ha disputato un’ottima partita, soprattutto un grandissimo primo tempo. Il centravanti ha fatto vedere di che pasta è fatto, realizzando il gol dell’1-0 di testa, anticipando il suo diretto marcatore e segnando su cross di Dalbert. Grande ovazione dei tifosi a ogni giocata, San Siro ha già il suo nuovo idolo. El Toro scatenato può essere un’arma importante per Spalletti: l’attaccante può deresponsabilizzare e può far riposare Icardi. L’Inter ha un nuovo gioiello: Lautaro Martinez.