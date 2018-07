Laxalt, il Genoa alza il prezzo: offerte da mezza Europa

Calciomercato Genoa, per Laxalt il club alza il prezzo e scatena l’asta: club da tre campionati sull’esterno uruguaiano

Il calciomercato del Genoa vive un punto di svolta in merito alla situazione relativa a Laxalt. L’esterno della formazione di Davide Ballardini è un pezzo pregiato del mercato e diversi club, italiani e non, si sono messi sulle sue tracce per cercare di strapparlo alla squadra ligure. Laxalt è ormai da diversi anni un punto fermo della rosa del Grifone, tanto da esserlo anche nella Nazionale maggiore dell’Uruguay come abbiamo potuto vedere di recente nell’ultimo Mondiale che ha messo in mostra le qualità dell’ex Inter. La duttilità del calciatore sudamericano, nato principalmente come esterno offensivo di sinistra e poi plasmato in un laterale a tutta fascia, sia da terzino nella difesa a 4 che come laterale nel centrocampo a 5.

Adesso fioccano le offerte in casa Genoa per il laterale uruguaiano. Tanto che il Genoa può anche permettersi di alzare il prezzo in modo da scatenare l’effetto asta. Le prestazioni di Laxalt con la maglia dell’Uruguay nel Mondiale 2018 in Russia hanno fatto rizzare le antenne agli osservatori di mercato di tutto il mondo. E le offerte sono iniziate a fioccare. Non c’è più solo il Benfica ma i rumors parlano anche di un interesse concreto dalla Spagna, in particolare dal Valencia. Un altro campionato in cui potrebbe giocare l’ex Bologna è la Bundesliga: emissari di Stoccarda, Schalke 04 e Wolfsburg hanno già sondato il terreno, ma intanto la richiesta del Genoa si è innalzata fino a 20 milioni di euro.