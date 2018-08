La-La Genoa: Lazaar di fretta al posto di Laxalt, ma restano due ostacoli

Genoa di corsa sul sostituto di Laxalt: il nome numero uno per sostituire il neo-esterno milanista è quello dell’ex Palermo Lazaar. Affare fattibile, ma restano i nodi formula e ingaggio

Anche quest’anno, come quasi ogni anno, il Genoa dovrà correre contro il tempo per chiudere il mercato con un sostituto all’altezza di chi parte. In questi minuti Diego Laxalt si sta sottoponendo alle visite mediche di rito col Milan: già da tempo i rossoblu sapevano che l’uruguaiano sarebbe andato via, ma l’ultimo assalto rossonero alla fine è stato quello vincente. Adesso il Grifone dovrà muoversi per trovare un altro esterno, considerato che in rosa – al momento – le alternative tra le mani di Davide Ballardini non sono tante e di esperienza. Già ieri i dirigenti genoani avevano avviato alcuni colloqui cautelativi: la giornata di oggi dovrebbe essere quella decisiva per mettere a disposizione del tecnico una nuova ala, possibilmente già con una certa conoscenza del nostro campionato.

Il nome in pole position resta quello di Achraf Lazaar: l’esterno marocchino, lo scorso anno in prestito al Benevento, è attualmente un giocatore del Newcastle, squadra che però ha già fatto sapere di volerlo definitivamente scaricare. Si lavora sull’operazione: il Genoa chiede il prestito del giocatore, scoperto ai tempi del Palermo proprio da Giorgio Perinetti, attuale direttore sportivo rossoblu. Newcastle disposto anche a trattare, ma con l’inserimento di una clausola di obbligo di riscatto (mentre il Genoa preferirebbe un semplice diritto di riscatto). Lazaar, che ha un contratto con la formazione inglese in scadenza nel 2021, spingerebbe per il ritorno in Italia, ma rimarrebbe anche il nodo ingaggio: attualmente al Newcastle guadagna 1 milione di euro netto a stagione, il Genoa vorrebbe che i bianconeri di Premier League ne pagassero almeno una parte (tramite incentivo all’esodo o anticipo di buonuscita). L’affare non pare impossibile da sostenere, ma se ne saprà di più solo nelle prossime ore.