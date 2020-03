Lazaro approva: «Giusto fermare la Premier League»

Valentino Lazaro, passato a gennaio dall’Inter al Newcastle, commenta sui social la decisione di sospendere la Premier League per il diffondersi del Coronavirus.

«È una situazione difficile per tutti noi, ma penso che sia la decisione giusta non continuare a giocare in questo momento in Premier League. Abbiamo una responsabilità per noi stessi e tutti gli altri. Abbiate cura di voi e state al sicuro».

It’s a difficult situation for all of us but I think it is the right decision to not continue playing right now @premierleague. We have a responsibility for ourselves and everybody else.

Take care & stay safe!

Valentino 🙏🏽 pic.twitter.com/mmQ3OFBu2K

— Valentino Lazaro (@valentinolazaro) March 13, 2020