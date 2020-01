Lazaro saluta l’Inter: «Grazie per l’affetto, auguro il meglio per la lotta scudetto» – FOTO

Valentino Lazaro ha salutato con un post sui suoi profili social l’Inter e tutti i suoi tifosi: nuova avventura al Newcastle per lui

Valentino Lazaro ha salutato tutti i tifosi dell’Inter con un post sui suoi profili social. L’esterno austriaco, che non ha impressionato in questi sei mesi nerazzurri, si è trasferito in prestito con diritto di riscatto al Newcastle. Questo il saluto di Lazaro.

«Grazie tifosi per il vostro sostegno sin dal primo giorno in questa grande squadra! Questo per me ora è il passo giusto da fare per giocare di più e poter dimostrare cosa so fare. Grazie al club per questa possibilità. Ai miei compagni di squadra dell’Inter auguro ogni bene nella lotta allo scudetto e agli avversari. Ci vediamo, il vostro Tino!»