Lazio, Acerbi: «Dev’essere una serata storica, daremo tutto e di più»

Le parole di Francesco Acerbi – sulle frequenze di Lazio Style Radio – a pochi minuti dalla gara contro il Brugge

Ai canali ufficiali della Lazio, Francesco Acerbi ha presentato la gara dell’Olimpico contro il Brugge:

«È una partita fondamentale, una delle più importanti della stagione. Ci giochiamo molto perché abbiamo fatto grandi cose per essere qui oggi, siamo ad un passo e non vogliamo che ci sfugga di mano quest’occasione. Il campo probabilmente sarà pesante, la gara sarà intensa e la formazione belga vorrà per forza vincere per ottenere la qualificazione. L’incontro di oggi verrà deciso dagli episodi, noi daremo più di quello che possiamo dare perché dev’essere una serata storica».

