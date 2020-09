Lazio, Acerbi rischia una multa: oggi incontro tra il club e il suo agente

Secondo quanto riporta Il Messaggero, Francesco Acerbi rischierebbe una multa per le sue recenti dichiarazioni

Nella giornata di ieri si è rivisto in campo Acerbi, che ha svolto una seduta e la partitella con i compagni. Il giorno prima aveva deciso d’allenarsi solo, fuori dai ranghi.

Secondo Il Messaggero il difensore verrà multato per le sue dichiarazioni, ma la Lazio al momento opta per la linea dell’indifferenza, senza alzare i toni. L’agente Pastorello e Tare si sono dati appuntamento per oggi. Ci dovrà essere un chiarimento e dovranno essere scoperchiati tutti i piani. Perché da Milano arrivano i rumors nerazzurri: ci sarebbe l’Inter in particolare (più del Napoli) sul centrale, forse per questo Acerbi non sembra avere particolari preoccupazioni. Peccato che, con tre anni di contratto, Lotito non cederebbe comunque il 32enne sotto i 15 milioni di euro.