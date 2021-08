Lazio, Acerbi: «Sarri ha già vinto. Vogliamo la Champions League»

Francesco Acerbi ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro di Marienfeld: le sue parole ai canali ufficiali della Lazio

SARRI – «Le sedute sono molto intense e molto diverse dal lavoro di Inzaghi. Mi piace moltissimo, lo dissi al mister quando mi chiamò. Siamo tutti entusiasti, carichi per la nuova stagione. Con lui siamo felici, lo seguiamo a spada tratta, quindi per noi è ottimo. Lui vuole una linea a quattro molto stretta. Dobbiamo essere precisi nei movimenti. È molto meticoloso ed è questo che fa la differenza in campionato. Sono contento di fare questo lavoro, perché mi piace migliorarmi. Bisogna lavorare per avere i giusti automatismi tutti insieme».

NUOVI ACQUISTI – «Ho visto giocatori che hanno voglia e che danno disponibilità. Adesso li conoscerò pian piano, ma ho visto che tutti danno il massimo. Senza il gruppo non si va da nessuna parte, fino adesso è andato tutto bene».

OBIETTIVI – «Come abbiamo sempre dimostrato, gli allenatori che hanno vinto sanno come farlo. Tornare in Champions è il nostro obiettivo, ma senza porci limiti. La cosa importante è lavorare, come abbiamo fatto all’Europeo. La voglia di arrivare vince su tutto. È la base per fare qualcosa in più».

