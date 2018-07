Amichevole di lusso per i biancocelesti, che sfideranno i Gunners nella cornice della Friends Arena. Immobile contro Aubemayang, sarà match vero

Un’amichevole di lusso tra due squadre che potrebbero affrontarsi in Europa League. Lazio Arsenal sarà un match tra due grandi escluse dalla Champions League. Di oggi l’ufficialità: Ciro Immobile sfiderà Pierre-Emerick Aubameyang il 4 agosto alla Friends Arena di Stoccolma, sede proprio di una finale di Europa League, quella tra Ajax e Manchester United del 2017. Il match è stato confermato direttamente dal profilo Twitter della società biancoceleste.

Ieri la Lazio, in ritiro ad Auronzo dal 15 luglio, ha disputato un’altra amichevole, di certo meno “blasonata”. Gli aquilotti hanno rifilato ben 20 gol alla squadra locale, sette dei quali firmati dal giovanissimo Alessandro Rossi, classe ’97. La società nel frattempo è molto attiva sul fronte mercato. Da Berisha a Durmisi, da Acerbi fino a Sprocati, sono molti i volti nuovi agli ordini di Simone Inzaghi. Ma Igli Tare non vuole fermarsi e in attesa di offerte ufficiali per il gioiello Milinkovic-Savic (Lotito non tratterà per meno di 150 milioni) l’obiettivo numero uno porta il nome di Franco Vazquez.