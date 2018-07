Franco Vazquez e la Lazio, i si e i no della trattativa

Trattativa tra la Lazio e Franco Vazquez per riportare in Italia il giocatore di nazionalità italiana ora al Siviglia, anche se il primo obiettivo dei biancocelesti rimane Gomez.

Dopo la cessione di Felipe Anderson al West Ham per la cifra di 47 milioni di euro, la Lazio, in ritiro ad Auronzo di Cadore, si è buttata sul mercato per cercare il possibile sostituto del centrocampista brasiliano.

Il primo obiettivo di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è Alejandro Gomez, simbolo e bandiera dell’Atalanta, per il quale il club bergamasco chiede non meno di 30 milioni, cifra troppo alta secondo il Direttore Sportivo della Lazio Tare, che non intende spendere cosi tanto per un giocatore over 30.

Nelle ultime ore, il nome nuovo che circola alla Lazio è Franco Vazquez. Vecchia conoscenza del calcio italiano, avendo già giocato per tre stagioni nel Palermo e già convocato nella Nazionale Italiano avendo il doppio passaporto, il giocatore del Siviglia è valutato 10 – 15 milioni ed ha un ingaggio di 2 milioni di euro annui sicuramente sostenibile dalla Lazio.

Il classe ’89 Franco Vazquez sarebbe un giocatore già pronto per la Lazio per aver già militato nel campionato italiano e conoscendo già la lingua, inoltre porterebbe grande tecnica e talento, anche se negli anni passati ha dimostrato discontinuità di rendimento.

Franco Vazquez ha dei punti anche a suo sfavore, ed è questo che al momento non ha fatto ancora decollare la trattativa. E’ un giocatore abbastanza lento, a differenza di Felipe Anderson. Inoltre gioca solo nel ruolo di trequartista dietro una punta, quindi nel ruolo attualmente occupato da Luis Alberto, di cui sarebbe una copia, portando poche differenze nel gioco di Simone Inzaghi. Il suo acquisto non porterebbe plusvalenza per la Lazio per una possibile rivendita in quanto il giocatore non è futuribile avendo già 30 anni, da compiere l’anno prossimo.

Trattativa che potrebbe andare in porto tra Franco Vazquez e la Lazio, ma che stenta a decollare.