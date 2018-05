Lazio contro l’Atalanta con gli occhi puntati su Cristante

Nel match di domenica tra Lazio e Atalanta l’attenzione di Igli Tare sarà tutta focalizzata su Bryan Cristante, oggetto del desiderio biancoceleste

Siamo entrati nella fase della stagione e la Lazio è ancora in piena corsa per un posto nella prossima Champions League. La prossima partita con l’Atalanta sarà fondamentale per avvicinarsi sempre di più all’obiettivo europeo. Tuttavia il match sarà l’occasione perfetta per il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare di osservare più da vicino Bryan Cristante.

Il centrocampista nerazzurro piace molto alla dirigenza laziale che vorrebbe prenderlo come sostituto di Milinkovic Savic. Il gigante serbo piace a mezza Europa e sembra difficile vederlo ancora a Roma nel prossimo campionato. Per questo Lotito ha già puntato l’ex Milan e Benfica. Vedremo cosa succederà quest’estate, ma per Bryan quella dell’Olimpico sarà una partita particolare.