Lazio, Cancellieri: «Penso che potevamo portare la vittoria a casa, è un pareggio che ci sta un po’ stretto»

Lazio, le parole nel post gara di Cancellieri: «Mi sento migliorato, sento di crescere, di seguire quel che chiede il mister»

Matteo Cancellieri, attaccante classe 2002 cresciuto nel settore giovanile della Roma e oggi protagonista con la maglia della Lazio, è l’uomo del momento in casa biancoceleste. Nel pareggio contro il Torino, il giovane talento ha messo a segno una doppietta che lo consacra come nuovo trascinatore della squadra guidata da Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato.

Con tre gol in due partite, Cancellieri ha dimostrato di avere qualità tecniche e freddezza sotto porta, caratteristiche che lo rendono un finalizzatore prezioso in un periodo di incertezze per la Lazio. La sua esplosione, tuttavia, non è bastata a cancellare l’amarezza per una vittoria sfumata nei minuti finali contro i granata. Intervenuto ai microfoni di DAZN, Cancellieri ha mostrato una sorprendente maturità:

PAROLE – «Penso che potevamo portare la vittoria a casa, è un pareggio che ci sta un po’ stretto, il primo tempo una grande Lazio, nel secondo siamo calati ma ci può stare, miglioreremo in settimana su questi cali. Era quello che speravo tornare, ho lavorato anche per farlo, mi sento soddisfatto, lavoro e lavoriamo bene. Ci teniamo questo pareggio e ci leveremo molte soddisfazioni poi. Non ci dobbiamo focalizzarci su questo. Su cosa mi sento cresciuto? Tanto, fa maturare prima il calcio. Mi sento migliorato, sento di crescere, di seguire quel che chiede il mister».

Prospettive future

La Lazio, che punta a risalire la classifica e a consolidare la propria identità sotto la guida di Sarri, può ora contare su un nuovo protagonista. Matteo Cancellieri non è più soltanto una promessa: con i suoi gol e la sua mentalità vincente, si candida a diventare una pedina chiave per il presente e il futuro del club capitolino.