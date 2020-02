Lazio, Cataldi: «Gol decisivo? Non solo un goleador, contano i tre punti»

L’intervento di Cataldi, a segno in Genoa Lazio, dopo la vittoria in trasferta dei biancocelesti al Ferraris

Interpellato da Dazn dopo il triplice fischio, Danilo Cataldi ha offerto il suo commento sulla partita disputata allo Stadio Ferraris fra Genoa e Lazio. Ecco le parole del centrocampista dopo il 3-2 in favore dei capitolini.

«E’ una cosa stupenda vedere tutti questi tifosi che sono venuti qui, oggi eravamo carichi soprattutto grazie a loro. Sognare è sempre bello e dobbiamo continuare con la testa bassa e vedremo fra un mese e mezzo in che posizione saremo. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e purtroppo non abbiamo fatto il secondo gol del raddoppio. Il Genoa è una grande squadra che corre tanto e si deve salvare e ha fatto una partita formidabile. Queste squadre lottano sempre per la salvezza. Gol decisivi? Sì, fare gol è sempre positivo, specie quando portiamo a casa i punti. Poi faccio sempre il terzo. Non sono un goleador e non mi interessa esserlo, aiuto la squadra a portare la vittoria a casa. Inzaghi? Loro avevano messo tanti attaccanti, mi diceva un po’ come sistemarsi. Quest’anno si è creata una famiglia meravigliosa. Imitazione dell’allenatore? L’ho fatta una volta e non la rifarò più».