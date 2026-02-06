Connect with us
Lazio, conferenza stampa di presentazione per Maldini, Motta e Przyborek: le dichiarazioni dei neo acquisti

Lazio, prima conferenza stampa in biancoceleste per Maldini, Motta e Przyborek: le parole dei neo acquisti

Adrian Przyborek, Daniel Maldini e Edoardo Motta, neo acquisti della Lazio, sono intervenuti in conferenza stampa presso lo studio televisivo del Training Center S.S. Lazio per presentarsi ai loro nuovi tifosi. Le loro dichiarazioni:

PAROLE PRZYBOREK

IMPRESSIONI – «Le mie prime impressioni a Roma e nel club sono molto positive. Sono entusiasta di iniziare questo viaggio, non vedo l’ora di giocare e di conoscere tutti voi».

ARRIVO IN SERIE A – «E’ una sfida. A priori lo è, volevo tanto venire in un campionato come la Serie A, soprattutto con la Lazio. Ho sempre sognato di giocare a questi livelli con questa maglia e no, non ho parlato con altri giocatori ma mi sono confrontato con i miei famigliari».

SARRI – «Mi sento pronto ho visto discreti risultati ed un approccio positivo. Sicuramente positivo e voglio lavorare in modo duro ed essere concentrato. Ho parlato col mister e ho capito cosa ci si aspetta da me, voglio lavorare duro. Penso di sentirmi pronto e quindi aspetterò la prima opportunità per giocare . So cosa si aspetta da me e devo lavorare duro per le mie opportunità e giocare per la Lazio».

PAROLE MALDINI

PRIME PAROLE – «Il mio pensierò è super positivo, mi sono subito trovato bene qui. I compagni sono stati subito una famiglia, ne conoscevo già qualcuno. Voglio dimostrare di poter essere un giocatore top come dice il direttore».

RUOLO E NON SOLO – «Ho parlato subito con Sarri e mi ha espresso le sue idee, mi vede falso 9, è una cosa nuova per me e sono contento di poter aiutare la squadra».

PAROLE SU DI TE – «Servono persone che credano in me fino in fondo, spero di riuscire a far vedere cosa so fare. Alla Lazio spero di trovare la continuità che mi serve»

PAROLE MOTTA


FELICITA’ – «Ho giocato in Serie B, non ho molta esperienza! Sono felicissimo di essere qua, mi hanno accolto tutti benissimo. Ringrazio compagni e società per l’opportunità che mi è stata data».

PROVEDEL – «Ho parlato con lo staff, ma non molto. Ho capito quali sono le richieste in campo, ho cercato di adattarmi alla scelta della costruzione. Non è un mondo da cui arrivo. Provedel mi ha già aiutato tantissimo anche se siamo insieme da una settimana. Cerco di rubare qualche piccolezza vista e imparata durante l’allenamento».

CHIAMATA – «Non mi aspettavo la chiamata di nessun club perché non c’era stata comunicazione né con me o con il mio agente di un papabile “addio”! Mi ero preparato mentalmente di giocare il prossimo match quale il Frosinone. Poi si è presentata l’opportunità».

