Lazio David Silva, a breve la risposta dello spagnolo: l’offerta del presidente Lotito rimane quella su base triennale

Una risposta entro la fine di questa settimana. David Silva, obiettivo concreto della Lazio in vista della prossima Champions League, ha promesso una risposta nei prossimi giorni.

La Lazio – come si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport – ha offerto un contratto triennale al giocatore, bisognerà capire se l’ex Manchester City accetterà la proposta dei biancocelesti. Ancora qualche giorno per capire se Silva sarà il primo colpo in ottica Champions.