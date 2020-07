Lazio, De Martino: «Vicenda Immobile? Questo non è tifo»

Le parole di Stefano De Martino – direttore della comunicazione della Lazio – sulle frequenze della radio ufficiale

Stefano De Martino, direttore della comunicazione biancoceleste, è intervenuto a Lazio Style Radio. Ecco le sue parole:

IMMOBILE – «Sulla vicenda di Immobile è censurabile qualsiasi attacco, e lo è per tutti i tesserati. Va bene la passione, siamo tutti tifosi e sappiamo che vuol dire perdere tre partite, però scadere in attacchi personali che vanno ai componenti familiari non è tifo e la società condanna questo comportamento, nello specifico discutere il rendimento di Immobile è assurdo. Vero è che oggi tutta la squadra non sta rendendo come prima e questo è l’interrogativo che i media stanno cercando di risolvere. Si legge di tutto, ma tante cose non sono vere. La società ovviamente si interroga con professionalità ma nessuno sottolinea che a noi mancano cinque giocatori fondamentali. Bisogna capire gli aspetti legati non solo al discorso della preparazione, è la terza squadra in Serie A che corre di più. A livello fisico è ancora al top, diventa un fattore mentale? Corri a vuoto? Quello è un fatto legato alla prestazione, tornando su Immobile magari prima gi usciva tutto e oggi invece nonostante si danna l’anima magari non riesce a segnare».