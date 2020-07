Serata speciale per Falbo e Moro, nonostante la sconfitta contro la Juve. I due giovani della Lazio hanno esordito in prima squadra

Nonostante la sconfitta arrivata sul campo dello Stadium, quella giocata contro la Juve sarà una gara indimenticabile per Falbo e Moro, giovani della Lazio che Inzaghi ha fatto esordire in prima squadra in Serie A. I due giovani, nel post gara, hanno parlato così a Lazio Style Channel.

LE PAROLE DI FALBO – «Aspettavo questo debutto da tempo, sono contento perché è arrivato nella mia terra di origine. Spero di poter continuare a dare una mano nelle prossime partite.

Ho giocato contro calciatori che prima usavo alla Playstation, è stato un debutto importante nonostante lo stadio vuoto. Io e Raul Moro siamo sempre disponibili ed ascoltiamo tutti i consigli dei nostri senatori. Dedico il debutto a tutta la mia famiglia, che era fuori lo stadio ad aspettarmi».

LE PAROLE DI MORO – «Non mi aspettavo l’esordio, venivo da un problema fisico che mi aveva tenuto fuori un mese. Ero comunque pronto a farmi trovare pronto, sono soddisfatto. La scivolata di Bonucci nel finale purtroppo mi ha impedito di presentarmi a tu per tu con il portiere. Inzaghi mi ha regalato una notte indimenticabile, lo ringrazio. Dedico questo debutto ai miei genitori, che mi hanno sempre sostenuto e accompagnato agli allenamenti».