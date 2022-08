Lazio, Felipe Anderson: «Gara difficile, ma abbiamo lavorato al meglio»

Felipe Anderson ha parlato prima della sfida tra Lazio e Inter: le dichiarazioni dell’esterno biancoceleste

Nel pre partita di Lazio-Inter, Felipe Anderson ha parlato ai microfoni di DAZN e Lazio Style Radio. Ecco cosa ha detto il brasiliano.

LE PAROLE– «Sarà una gara difficile, in Serie A tutte le squadre provano a giocare per vincere tutte le partite. L’Inter da anni è una delle migliori squadre in Italia, abbiamo lavorato per preparare al meglio la gara. Proviamo sempre a studiare gli avversari con il mister, proviamo sempre a imporre in nostro gioco in ogni gara. Entro in campo sempre per sfruttare le mie qualità, sarà una bella gara. Spero di aiutare la squadra con gol, assist, corsa, in entrambe le fasi. Voglio dare il meglio per vincere».