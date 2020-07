Lazio, il crollo fisico accelera il ricambio: l’organico sarà stravolto

La Lazio sta valutando di allargare il proprio organico per evitare nuovamente un crollo fisico nella prossima stagione

Aria di rivoluzione in casa biancoceleste. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Lazio starebbe pensando di allargare e stravolgere la propria rosa in vista della prossima stagione. L’obiettivo è evitare un crollo fisico proprio come sta venendo nella ripresa di campionato dopo il lockdown.

L’obiettivo della difesa è Kumbulla su cui la società si sta muovendo da diverso tempo. A centrocampo si cerca invece il sostituto di Milinkovic Savic, sul piede di partenza visti gli interessi di club esteri tra cui Manchester United e Real Madrid. Il nome più caldo per sostituirlo è Rodrigo de Paul mentre si pensa invece a Dendoncker per il ruolo di play. In caso di partenza di Ciro Immobile, si riapre la pista per Giroud mentre Luis Suarez del Real Saragozza parrebbe essere molto vicino alla Lazio.