Lazio, il PSG piomba su Milinkovic-Savic: due strade per il serbo

Calciomercato Lazio: il PSG avrebbe messo Milinkovic-Savic nel mirino, due strade davanti al serbo

Quella di Milinkovic-Savic è una delle migliori stagioni da quando veste la maglia biancoceleste. Sarri gli è entrato in testa e ha permesso al Sergente, vero e proprio faro della squadra, di realizzare otto reti e otto assist quando mancano ancora dieci partite al termine della stagione.

Il futuro resta però un rebus: con un contratto in scadenza nel 2024, come riferisce Il Tempo, le strade saranno inevitabilmente due: o rinnovo o addio. Sul centrocampista c’è da tempo l’interesse del PSG pronto a mettere sul piatto una cifra fra i 70 e gli 80 milioni di euro. Milinkovic al momento guadagna 4 milioni di euro a stagione, potrebbe avere a 27 anni il desiderio di misurarsi stabilmente in Champions League. I prossimi mesi, con anche gli inglesi del Manchester United in corsa, saranno decisivi.

