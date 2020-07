Lazio Immobile, aria di addio? Il Newcastle si muove, giorni difficili per l’attaccante biancoceleste che potrebbe cambiare aria

Un bel mal di pancia che potrebbe cambiare le gerarchie. Ciro Immobile e la Lazio, qualcosa è successo in una storia d’amore che sembrava essere senza fine.

La Lazio crolla – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport -, la moglie è nel mirino dei social: aria di addio? Per il momento è solo un’indiscrezione, ma il Newcastle non molla la presa per l’attaccante biancazzurro.