Lazio, infortunio Acerbi: lesione guarita, il rientro è vicino

Il difensore della Lazio Acerbi è ormai guarito dall’infortunio ed è pronto a tornare in gruppo

Arrivano buone notizie per Maurizio Sarri e la Lazio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la lesione alla coscia sinistra di Francesco Acerbi sarebbe ormai guarita.

Il difensore lavorerà a parte ancora per qualche giorno, per evitare così una ulteriore ricaduta. Il suo rientro in gruppo è previsto per la giornata di lunedì prossimo.

