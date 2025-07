Lazio, Zaccagni: «Un onore essere il capitano della Lazio. Darò tutto me stesso». Le sue dichiarazioni

Lazio, Zaccagni non ha dubbi: «Un onore essere il capitano della Lazio. Darò tutto me stesso». Le sue dichiarazioni

La Lazio ha conquistato una convincente vittoria contro l’Avellino in occasione del Terzo Memorial Sandro Criscitiello, imponendosi con autorevolezza in una sfida amichevole che ha offerto indicazioni preziose in vista della stagione 2025/2026. L’evento, dedicato al giornalista sportivo scomparso nel 2020, è stato non solo un omaggio sentito al mondo dell’informazione calcistica, ma anche un banco di prova significativo per entrambe le squadre.

Zaccagni leader in campo, Sarri osserva

Mattia Zaccagni, esterno offensivo classe ’95 e nuovo capitano biancoceleste, ha guidato i suoi con determinazione, mostrando spunti interessanti sia in fase offensiva che di costruzione. Al termine della gara, il giocatore ha commentato positivamente la prestazione ai microfoni di Lazio Style Channel, sottolineando l’importanza della compattezza del gruppo e la soddisfazione per l’atteggiamento mostrato in campo.

Dalla panchina, il neo tecnico Maurizio Sarri, tornato sulla scena dopo un periodo di pausa, ha diretto con attenzione i movimenti tattici. Conosciuto per il suo calcio organizzato e meticoloso, Sarri sta delineando la nuova identità della Lazio, sperimentando soluzioni in vista dell’imminente debutto in campionato.

Segnali incoraggianti per la nuova Lazio

Pur trattandosi di una gara non ufficiale, la vittoria rafforza il clima positivo nello spogliatoio laziale e accende l’entusiasmo della tifoseria. L’identità tattica della squadra appare in via di definizione, e il Memorial Criscitiello si conferma come un appuntamento utile per valutare progressi e ambizioni.

PAROLE – «Sono contento di essere tornato, ho lavorato tanto per rientrare il prima possibile. Oggi è un mese da quando mi sono operato, questo è stato un test per mettere minuti nelle gambe. Siamo arrivati un po’ imballati, queste partite ci servono per preparare al meglio il campionato. Il bilancio è positivo dopo il ritiro, stiamo lavorando bene. I ragazzi che non conoscevano Sarri stanno apprendendo bene le sue richieste. Siamo sulla linea giusta. Per me è un onore essere il capitano della Lazio. Darò tutto me stesso per la società e i tifosi. Il mister l’ho visto in forma, sta bene, carico, lo vedo gioioso di lavorare. È un bene per tutti questo. Come ho detto l’anno scorso, in questa stagione Dele-Bashiru ci toglierà tante soddisfazioni».