Lazio, Inzaghi: «Cercheremo di voltare pagina, veniamo da una brutta sconfitta»

Ecco le parole del tecnico biancoceleste Simone Inzaghi in conferenza stampa, alla vigilia del match tra Lazio e Torino

Giorni difficili in casa Lazio. La pesante sconfitta contro il Bayern Monaco ha cancellato con ogni probabilità l’eventualità di passaggio del turno, quella contro il Bologna certifica una piccola crisi che fa scivolare i biancocelesti al settimo posto in campionato. Alla vigilia del tanto discusso match tra Lazio e Torino, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi presenta la sfida dell’Olimpico sulle frequenze ufficiali di Lazio Style Radio.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24

BOLOGNA – «Cosa serve per ripartire? Veniamo da una brutta sconfitta, quella di Bologna, pur essendo partiti nel modo giusto. Poi l’episodio del rigore e il gol subito subito dopo ha indirizzato la gara, ma una squadra come la nostra non può farsi influenzare dagli episodi».

TORINO – «Rivedrò i ragazzi in campo oggi dopo Bologna, e prepareremo la sfida col Torino nel migliore dei modi. Cercheremo di voltare pagina e tenere la scia delle altre in classifica».

LAZZARI – «Per quanto riguarda Lazzari dobbiamo aspettare gli esami di domani. Vedremo di preparare la partita nel migliore dei modi valutando chi sarà disponibile».