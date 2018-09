L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della gara di stasera contro l’Apollon in Europa League

Alle 18:55 la Lazio esordirà in Europa League contro l’Apollon Limassol, gara valida per la prima giornata del girone H della competizione. Il tecnico Simone Inzaghi, che ha optato per il turnover in vista della sfida dello stadio Olimpico, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della redazione di Sky Sport. L’allenatore biancoceleste ha affermato: «Abbiamo nelle nostre corde e nelle nostre possibilità la capacità di migliorare sempre. Sia in campionato che in Europa le aspettative si sono alzate perché le avversarie si sono rafforzate».

Inzaghi in merito alla possibilità di vedere in campo il centravanti Felipe Caicedo al posto del bomber Immobile ha spiegato: «Il giocatore ecuadoriano è un ottimo professionista ed un grande calciatore, durante la scorsa stagione quando è stato chiamato in causa al posto di Ciro Immobile ha sempre risposto presente, sono pienamente soddisfatto del lavoro svolto da Caicedo».