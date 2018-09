Lazio-Apollon: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Europa League 2018/2019

Lazio-Apollon, 1ª giornata gruppo H Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Lazio-Apollon: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 18.55

Lazio-Apollon: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Lazio-Apollon: probabili formazioni e pre-partita

La Lazio è pronta a rimettere piede in Europa, anche se non nella massima competizione europea, sfuggita nell’ultimo turno di Serie A della passata stagione. Nella prima gara di Europa League, che l’anno scorso è terminata troppo presto a causa dell’eliminazione da parte del Salisburgo, Inzaghi dovrà rinunciare a Lukaku, Berisha e Luiz Felipe. Nel reparto difensivo ci sono pochi dubbi: il trio di difensori dovrebbe essere composto da Wallace, Acerbi e Caceres, mentre a centrocampo gli uomini ruoteranno di più. Partirà dall’inizio Badelj, che farà riposare Lucas Leiva, e ci sono ottime possibilità di giocare anche per Murgia. In avanti Caicedo dovrebbe essere assistito da neo acquisto Correa. In casa Apollon, attualmente quinto nel campionato cipriota, il tecnico Avgousti ha le idee chiare: si affiderà all’esperienza del terzino e capitano Vasiliou, mentre in avanti ci saranno Maglica, attaccante croato di 26 anni, e Facundo Pereyra, argentino acquistato a luglio dal Gimnasia.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Cáceres; Marusic, Murgia, Badelj, Luis Alberto, Durmisi; Correa; Caicedo. All. Inzaghi

APOLLON (4-2-3-1): Vale; Joao Pedro, Hector Yuste, Roberge, Vasiliou; Sacchetti, Kyriakou; Schembri, Pereyra, Papoulis; Maglica. All. Avgousti

Lazio-Apollon: i precedenti del match

Lazio e Apollon si sfideranno per la terza volta: nella stagione 2013/2014 le due squadre si sono affrontate sempre nei gironi di Europa League. A Limassol, sede della squadra cipriota, la partità terminò 0-0, mentre a Roma i biancocelesti si imposero per 2-1 grazie alla doppietta di Sergio Floccari. Per gli ospiti segnò, invece, Papoulis, ala sinistra 33enne, ancora presente nella rosa dell’Apollon.

Lazio-Apollon: l’arbitro del match

A dirigere la sfida sarà il signor Aliyar Aghayev, arbitro dell’Azerbaigian: il fischietto azero incrocia così per la prima volta i biancocelesti. Tuttavia, il direttore di gara ha già arbitrato un match a Roma e all’Olimpico: si tratta della sfida che vedeva impegnate, sempre in Europa League, la Roma di Luciano Spalletti e l’Astra Giurgiu. Era il 29 settembre 2016 e i giallorossi vinsero 4-0. Gli assistenti, invece, saranno Zeynal Zeynalov e Rza Mammadov, mentre gli addizionali Rahim Hasanov e Orkhan Mammadov. Come quarto uomo, infine, è stato designato Mubariz Hashimov.

Lazio-Apollon Streaming: dove vederla in tv

Lazio-Apollon sarà trasmessa a partire dalle ore 18.55 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240), Sky Calcio 1 (canale 252 dello Sky Box, anche in HD) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.