Lazio, Inzaghi: «Non dobbiamo sottovalutare il Brescia»

Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia della partita contro il Brescia

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni della radio ufficiale del club biancoceleste alla vigilia della partita contro il Brescia.

BRESCIA – «Non dobbiamo sottovalutare il Brescia, arriviamo da un’ottima prestazione a Verona quindi domani dovremo fare una grande gara per giocarci al meglio la partita di sabato a Napoli. Quella contro la squadra di Lopez sarà una partita da affrontare con la giusta motivazione e attenzione. Dopo l’allenamento di oggi e il risveglio muscolare di domani vedrò le condizioni di chi ha giocato a Verona, senza contare i lungodegenti. Deciderò la formazione solo pensando al Brescia, queste ultime due partite servono per consolidare la nostra classifica e cercarla di migliorare».

FASCIA SINISTRA – «Lulic per noi è importante, ha lasciato a fine febbraio e purtroppo non lo abbiamo recuperato. Al suo posto si sono alternati tanti calciatori come Jony, Lukaku e Djavan Anderson: domani farò le mie valutazioni su chi schierare».