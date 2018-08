Lazio, Inzaghi: «Società brava a trattenere Milinkovic-Savic e Luis Alberto»

L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi ha parlato anche di mercato durante la conferenza stampa alla vigilia della prima giornata di campionato contro il Napoli.

La Serie A è ormai alle porte e domani Chievo- Juventus inaugurerà la nuova stagione calcistica italiana. In serata dopo l’esordio di Cristiano Ronaldo con la maglia bianconera, andrà in scena il primo big match della stagione che metterà di fronte Lazio e Napoli. Alla vigilia della gara contro i partenopei, il tecnico delle Aquile, Simone Inzaghi, ha parlato nella consueta conferenza stampa affermando di voler vedere la sua squadra pronta, nonostante un sorteggio non favorevole che vedrà i biancocelesti impegnati prima contro il Napoli e poi contro la Juventus. L’allenatore ha poi spiegato che la Lazio dovrà tenere alta l’asticella visti i risultati delle ultime stagioni che hanno sicuramente incrementato le aspettative sulla società.

Infine immancabile una parola sul mercato che si avvia alla conclusione: «La società è stata brava a trattenere i migliori, non solo Milinkovic-Savic ma anche Immobile e Luis Alberto. Quest’anno sarà ancora più difficile per la squadra, anche se abbiamo la rosa più lunga, fattore che mi rende contento ». Parole che fanno sicuramente sorridere i tifosi biancocelesti in ansia per le possibili partenze di Luis Alberto e soprattutto di Milinkovic-Savic.