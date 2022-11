«Lazio, non si può non avere un vice-Immobile»

Secondo Alberto Dalla Palma del Corriere dello Sport la sconfitta della Lazio con la Juventus parte dalle scelte estive di mancato rafforzamento sul mercato: «La Lazio non esce ridimensionata da questo 0-3 di Torino, ma il segnale arrivato dall’Allianz Stadium può aiutare Sarri e spingere per non ripetere gli errori commessi sul mercato in estate dalla società. É impossibile pensare che il tecnico possa affrontare altri sei mesi, in campionato e nelle due coppe, senza un vice Immobile, cioè un attaccante di ruolo. Studiando gli organici delle squadre italiane fino alla serie C, non abbiamo trovato un altro allenatore senza una riserva dell’attaccante titolare e un terzino mancino di ruolo».