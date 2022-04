Lazio, l'accusa di Lotito: «Perché non spazzate mai la palla?...»

Il presidente della Lazio Lotito avrebbe criticato il gioco di Sarri dopo la sconfitta contro il Milan

L’idillio tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri sembra essere giunto al capolinea. Il Messaggero oggi in edicola riporta un clamoroso retroscena relativo al finale della gara contro il Milan, decisa dal gol di Tonali in pieno recupero.

Il Patron e il tecnico avrebbero infatti battibeccato sulla dinamica dell’azione che ha portato al vantaggio definitivo dei rossoneri: «Non capisco perché non spazzate mai la palla. Avete visto il Milan? Non è reato lanciare», l’accusa di Lotito. Sarri ha replicato a tono: «Questo è il mio calcio, se non ti piace riprendi Pioli».

