Lazio, l’agente di Luis Alberto: «Normale non sia a suo agio ora»

Miguel Alfaro, membro dell’entourage di Luis Alberto, ha fatto chiarezza sul centrocampista della Lazio nella sua intervista al Corriere dello Sport.

LE PAROLE – «La situazione di Luis Alberto sarà gestita in base alla logica di quanto sta accadendo. Tutto è rispettabile e giustamente tocca all’allenatore decidere e scegliere. Ma è anche rispettabile che un giocatore, che fa già parte della storia del club, che ha vinto, che ha dato tanto e sta dando ancora tutto per la Lazio, non si senta a suo agio in una situazione come questa. Perciò sia la società che noi vogliamo trovare un modo per non continuare a convivere con una situazione scomoda, visto che Luis Alberto vuole confermare di avere ancora tanti anni di calcio e di carriera davanti».