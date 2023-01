Lazio, Lotito chiude il mercato: «Non abbiamo bisogno di rinforzi»

Claudio Lotito chiude il mercato di gennaio della Lazio: «Bisogna preservare l’equilibrio di questo spogliatoio unito e compatto»

Tare e Lotito non ritengono d’aiuto il jolly offensivo a livello tattico, non vogliono turbare la serenità d’Immobile e degli altri gioielli in attacco, e sembrano aver deciso di rimandare ogni investimento del calciomercato della Lazio a giugno.

Questo il virgolettato attribuito da Il Messaggero al patron: «Bisogna preservare l’equilibrio di questo spogliatoio unito e compatto. Dopo tutta una serie di attente valutazioni, abbiamo deciso che non c’è bisogno di intervenire in questa sessione di gennaio. E non è un discorso economico, non c’è nessun problema, ma abbiamo un gruppo forte e competitivo in ogni settore di campo. Come vi avevo detto, Luis Alberto sta dimostrando di essere un campione, la squadra sta giocando benissimo davanti anche con Felipe Anderson.E Immobile è già tornato».

