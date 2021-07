Lazio, Lucas Leiva: «Imparo molto da Sarri ma vorrei tornare in Brasile»

Lucas Leiva ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sia su Maurizio Sarri che sul suo futuro: le sue parole

Lucas Leiva si è raccontato ai microfoni di Espn Brasil. Tanti gli argomenti toccati dal centrocampista brasiliano della Lazio, tra cui il suo futuro, il suo possibile ritorno in Brasile per finire la carriera e l’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste.

SARRI E FUTURO – «Ora alla Lazio è arrivato un nuovo allenatore. Sto imparando delle cose nuove e sono molto felice. Futuro? Ho un altro anno di contratto con la Lazio. Ripeto, mi piacerebbe tornare in Brasile ma per me è comunque difficile pianificare. Non voglio creare alcun tipo di aspettativa».

