Lazio: Luis Alberto apre al Cadice, ma Lotito dice no

Le ultime sulla possibile cessione di Luis Alberto, centrocampista spagnolo di proprietà della Lazio. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Luis Alberto avrebbe accettato un eventuale trasferimento al Cadice. La squadra spagnola è al momento penultima in Liga, ma si tratterebbe di un ritorno a casa.

Claudio Lotito non vuole però cedere lo spagnolo per meno di 20 milioni di euro. La Lazio infatti dovrebbe corrispondere il 25% della cifra al Liverpool e inoltre avrebbe bisogno dei fondi necessari per sferrare l’assalto a Ivan Ilic del Verona.