Lazio, Manfredini avvisa Immobile: «Critiche valide per tutti, deve rispondere così»

Christian Manfredini, ex centrocampista biancoceleste, ha parlato così di Ciro Immobile. Le sue parole ai microfoni di Lazionews24

LE PAROLE – «Deve fare quello che fanno tutti i calciatori di alto livello, ossia dimostrare quanto vale anche in Europa. Lui è un calciatore affermato e forte. Le critiche ci sono anche per i calciatori forti. Serve segnare anche in Europa e con la Nazionale. Quello fa la differenza. Ronaldo è Ronaldo perché fa gol ovunque».

