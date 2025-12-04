Lazio Milan, Allegri nel post gara: «Bisogna essere arrabbiati perché era un obiettivo. Dobbiamo però guardare avanti»

Al termine di Lazio Milan, Massimiliano Allegri — tecnico rossonero — ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset

Sulla sconfitta: «Chi vince ha sempre ragione. La Lazio ha avuto più difficoltà rispetto a sabato. Abbiamo sbagliato qualche palla in uscita, era una partita bloccata. Abbiamo preso questo gol su calcio d’angolo su cui potevamo difendere meglio. Potevamo essere più veloci a imbucare. L’importante è aver recuperato i giocatori, dispiace essere usciti dalla Coppa Italia. Non è un passo indietro. Bisogna essere arrabbiati perché era un obiettivo. Dobbiamo però guardare avanti e riprendere il cammino in campionato».

Sulla questione attaccante: «Gimenez deve rientrare. Leao e Pulisic hanno fatto 10 gol in due. Abbiamo bisogno dei gol dei centrocampisti e in questi momenti della partita bisogna essere molto più attenti».

Sul campionato: «Ora abbiamo il Torino. Il Milan negli ultimi 12 anni ha vinto solo una volta a Torino. Affronteremo una partita molto difficile».

