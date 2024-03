Lazio Milan, l’analisi di Calvarese: «Di Bello, peggior prestazione in carriera»

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha analizzato gli episodi e la prova di Di Bello durante la sfida tra Lazio e Milan

ANALISI – «L’episodio chiave è l’espulsione di Pellegrini. Prima di tutto l’arbitro sbaglia a non dare un’indicazione chiara con il suo body language: Di Bello si ferma in mezzo al campo e mette il fischietto in bocca. Qui avrebbe dovuto interrompere il gioco, per altro l’attaccante argentino colpito al volto perdeva sangue. Da qui in avanti Di Bello perde completamente la testa. Il rosso a Marusic arriva per qualche parola di troppo, mentre quello su Guendouzi è esagerato, perché nel suo gesto non c’è nulla di violento».