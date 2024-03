Lazio Milan, Pioli: «Serve una bella prestazione. Su Theo...»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato prima della gara esterna all’Olimpico contro la Lazio di Sarri

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn prima di Lazio Milan. Vari gli argomenti affrontati dal tecnico in questo pre-partita bollente.

COME STA THEO HERNANDEZ – «Sta bene, è una botta. Non ha finito l’allenamento ieri ma oggi è in grado di giocare dall’inizio«».

INIZIO DI UN GRAN FINALE DI STAGIONE OGGI – «Tutte le partite sono importanti, è sbagliato pensare all’Atalanta perché stasera sarà un’altra partita. Dobbiamo mettere in campo una bella prestazione perché abbiamo bisogno di punti in campionato».

COSA GLI HA DETTO LEAO – «Stamattina mi ha detto che stava bene ma la partita comincia tra poco».