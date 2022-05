Lazio Milinkovic, Lotito preferisce cederlo all’estero: le ultime

La cessione di Milinkovic pare essere un qualcosa di inevitabile per la Lazio. Il futuro del serbo sarà in u n top club straniero?

La cessione di Milinkovic Savic da parte della Lazio è una qualcosa di inevitabile, soprattutto per le cifre che incasserà il club.

L’idea di Lotito, però, è quello di volerlo cedere all’estero e non favorire nessuna squadra italiana. Niente Juve (almeno per ora), dunque, ma soltanto Psg e Manchester United sullo sfondo. Le cifre potrebbero non superare i 70 milioni, anche se le richieste della Lazio sono ben superiori. Lo scrive il Corriere dello Sport.