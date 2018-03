Lazio, Nani e la rissa ad alta quota – VIDEO

Le immagini della pesante lite tra Luis Nani ed un tifoso biancoceleste

Nani, funambolico esterno d’attacco portoghese, nel corso degli anni è stato protagonista assoluto dei video che girano su YouTube. Da questa settimana lo è anche per la furente lite con un supporter biancoceleste.

La rissa tra Nani e il tifoso della Lazio: ecco com’è andata – ore 17.30

Arrivano ulteriori dettagli rispetto alla rissa avvenuta ieri tra Nani e un tifoso della Lazio sul volo di linea Alitalia che stava riportando i biancocelesti e alcuni supporters a Roma dopo la trasferta di Cagliari. Già in serata si era avuta notizia di un’accesa discussione, con Nani e il tifoso laziale separati soltanto grazie all’intervento di sette persone. Ma com’è nata questa rissa in aereo?

Stando a quanto ricostruito dal portale cittaceleste.it, il portoghese stava dormendo quando un tifoso diretto in bagno lo ha svegliato bruscamente, rifilandogli due forti pacche sul petto e dicendogli: «Svegliati, che giovedì dobbiamo passare il turno in Europa League a Kiev». Da qui la reazione del calciatore, che si è scagliato contro il tifoso assestandogli una testata in pieno volto. Il portoghese avrebbe poi manifestato il proprio malcontento anche alla società: «A Manchester e altrove non mi è mai successo di viaggiare con un aereo di linea ed essere esposto a qualcosa di simile». Rapporti con la società in picchiata, rendimento in campo che non decolla: dopo la rissa in aereo solo un atterraggio di emergenza nel finale di stagione porterà al riscatto di Nani da parte della Lazio…