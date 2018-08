Lazio-Napoli gol e highlights: la sintesi del match dell’Olimpico. Le azioni salienti della partita della prima giornata di Serie A – VIDEO

Lazio-Napoli: ecco il secondo antipasto della Serie A 2018-2019. Alle 20.30 è iniziata la grande sfida dell’Olimpico. Il primo è già andato in scena pochi minuti fa, con la Juventus che ha sbancato il Bentegodi battendo il Chievo. Un grande risultato, per una grande sfida già andata in archivio. E a Roma sperano che Lazio-Napoli sia altrettanto divertente e scoppiettante.

LAZIO-NAPOLI 1-0 – Al minuto 25 la Lazio sblocca la partita. Dalla difesa Acerbi lancia in verticale per Ciro Immobile, che controlla e con un tocco salta in un colpo solo Mario Rui, Koulibaly e Albiol. Per Karnezis nulla da fare. Annullato, invece, il gol dell’1-1 del Napoli di Milik: il fallo di Koulibaly su Radu ha fatto sì che Banti prendesse la decisione di annullare il pareggio azzurro.

LAZIO-NAPOLI 1-1 – Il primo gol del Napoli viene annullato da Banti, ma il secondo no. Grande azione degli azzurri al 47′, con Insigne che pesca in area Callejon. Che aggancia e serve comodamente Milik, che a pochi passi da Strakosha non sbaglia. Pareggio del Napoli, con l’attaccante polacco, che finalmente si è sbloccato. Per la gioia di Carletto Ancelotti, furioso dopo il gol annullato pochi minuti prima.