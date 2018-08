Lazio-Napoli in streaming e diretta tv: come vedere la partita del primo turno del campionato di Serie A 2018/2019

Per la prima giornata del campionato di Serie A 2018/2019, allo Stadio Olimpico di Roma è in programma Lazio-Napoli. Squadre in campo sabato 18 agosto alle ore 20,30: da una parte i biancocelesti di Simone Inzaghi, volenterosi di replicare la buona stagione passata, dall’altra il Napoli di Carlo Ancelotti, arrivato tra le grandi aspettative dell’ambiente azzurro dopo l’addio di Maurizio Sarri. La partita sarà trasmessa in esclusiva in streaming sulla nuova piattaforma DAZN su pc, smartphone e tablet. Per gli abbonati di Sky e Mediaset Premium, sarà possibile vedere Lazio-Napoli sui canali delle rispettive emittenti dopo la registrazione e l’acquisto di un ticket attraverso il sito di DAZN. La cronaca in diretta della gara potrà essere seguita anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1. Inoltre, gli aggiornamenti della partita saranno disponibili su Calcio News 24 con la diretta live con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara. Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND.

Lazio-Napoli, probabili formazioni

LAZIO – Simone Inzaghi deve fare i conti con le assenze di Leiva e Lulic, squalificati dopo l’ultima giornata dello scorso campionato. Al posto del brasiliano dovrebbe così giocare Badelj, mentre in luogo del capitano, come laterale di sinistra, è pronto Durmisi. In porta ecco Strakosha, davanti al quale dovrebbero giocare Wallace, Acerbi e Radu. A completare il centrocampo ci saranno Marusic, Parolo e Milinkovic-Savic; in avanti, confermati i titolari della scorsa stagione, con Luis Alberto a supporto dell’unica punta Immobile.

NAPOLI – Carlo Ancelotti pare orientato ad utilizzare il 4-3-3 con Karnezis tra i pali (Ospina non risulta tra i convocati), Hysaj, Albiol, Koulibaly e Mario Rui in linea di difesa; a centrocampo Allan e Hamsik sono sicuri della maglia, mentre Fabian Ruiz dovrebbe spuntarla su Zielinski. In attacco, ballottaggio Callejon-Verdi, mentre appaiono certi gli impieghi dal 1′ di Milik e Insigne con Mertens inizialmente in panchina.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Badelj, Parolo, Durmisi; Luis Alberto; Immobile.

NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Ruiz; Callejon, Milik, Insigne.