Lazio, offerte basse per Milinkovic: solo due inglesi hanno fatto sul serio

Calciomercato Lazio: per Milinkovic sarebbero arrivate offerte troppo basse e potrebbe ora restare in biancoceleste

Il futuro di Milinkovic-Savic potrebbe essere ancora a tinte biancocelesti. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, nessuna squadra si è avvicinata alla soglia che Lotito ritiene minima per cominciare a trattare, ovvero 65 milioni. Le squadre interessate al Sergente infatti fanno pesare nella valutazione sia la scadenza nel 2024 che l’età, 27 anni, oltre alla scarsa frequentazione della Champions League.

Le uniche due squadre della Premier che hanno fatto sul serio sono al momento Arsenal e Newcastle, rifiutate però da Sergej che vuole lasciare la Lazio solo per un top club da Champions. Con queste premesse la permanenza resta ad oggi l’ipotesi più probabile, con tutti i rischi del caso: senza rinnovo (difficilissimo) si rischierebbe la svalutazione tra un anno e si avvicinerebbe il rischio concreto di perderlo a zero. In casa Lazio è giunto il momento delle riflessioni.

