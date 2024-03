Lazio Pedro: «Tudor in pochi giorni ha lavorato molto bene»

Le parole di Pedro, attaccante della Lazio, dopo la vittoria ottenuta in casa dai biancocelesti contro la Juventus

Pedro ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Lazio contro la Juve. Di seguito le sue parole.

CURA TUDOR– «In pochi giorni ha lavorato bene il mister. Ha dato una nuova idea di gioco e di quello che vuole fare lui. Penso che oggi l’abbiamo fatto molto bene contro una squadra forte e fisica. Una vittoria importante e adesso li ritroveremo in coppa. Dobbiamo riposare e recuperare bene. Dobbiamo fare una bella parita per andare avanti»

JUVENTUS– «La Juventus è una squadra forte e fisica, che gioca bene in contropiede. Chiesa davanti da una spinta in più. Abbiamo meritato questa vittoria perché abbiamo creato piu di loro. Ora dobbiamo lavorare forte per finire bene la stagione»

VITTORIA– «Vittoria pesante perché siamo ancora messi bene in classifica. Le diamo tanto valore perché abbiamo lavorato forte. Nuovo Ruolo? Ho fatto questo ruolo ad inizio carriera, ma il mister può utilizzarmi dove meglio crede.»

OCCHI SU DERBY– «Dobbiamo prima pensare alla juve, ma dopo c’è una partita importantissima per tutti. Nel derby bisogna combattere fino alla fine, per questo lo dobbiamo giocare per vincere».

